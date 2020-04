Coronavirus : 37e jour de confinement en Moselle, suivez notre direct

Une nouvelle baisse des hospitalisations en Moselle et la question de la reprise des cours dans le Grand Est. Retrouvez ici toutes les informations liées au Coronavirus dans notre département.

Retrouvez ici les informations à retenir de ce mercredi 22 avril en Moselle et dans le Pays-Haut sur l'épidémie de coronavirus et le confinement et ses conséquences.

Pour réactualiser la page, cliquez ici.

L'essentiel

Les hospitalisations sont encore en baisse en Moselle : -18 hier dans le département. 7 personnes ont toutefois perdu la vie ce mardi à l’hôpital (586 décès au total dans le département).

: -18 hier dans le département. 7 personnes ont toutefois perdu la vie ce mardi à l’hôpital (586 décès au total dans le département). Les élèves mosellans seront-ils de retour en classe le 11 mai prochain. Pour un député du Grand Est, c'est peu probable.

Malgré les premières mesures de déconfinement en Allemagne, le passage de la frontière franco-allemande reste strict et toujours limité aux travailleurs frontaliers.

et toujours limité aux travailleurs frontaliers. 20.000 masques chirurgicaux livrés ce mercredi aux agents municipaux de Metz Métropole en activité.

Le direct

11h05 : un patient messin hospitalisé à Toulouse est rentré chez lui, guéri ! Le personnel soignant de la clinique Pasteur lui a dit au revoir de façon très émouvante, comme le rapporte nos confrères de France Bleu Occitanie.

10h30 : Les écoles ne devraient pas rouvrir le 11 mai dans le Grand Est. C'est le scénario d'une reprise progressive des cours qui est privilégiée par le ministre de l'éducation nationale selon Bruno Studer, député bas-rhinois et président de la commission des affaires culturelles à l'Assemblée Nationale.

10h25 : le Préfet de la Moselle avertit les frontaliers. Il était à Spicheren ce mardi, au point de passage de la Brême d’or pour un contrôle de police. Il rappelle que même si les magasins de moins de 800 mètres carré ont pu rouvrir en Allemagne ce lundi, les Français n’ont pas le droit de passer Outre-Rhin pour aller faire les courses. Seuls les travailleurs frontaliers ont le droit de passer la frontière.

10h20 : 20 000 masques chirurgicaux ont été livrés pour le personnel des communes de Metz Métropole en activité ou en contact avec la population. Ils seront mis à la disposition des maires aujourd'hui mercredi. Et dans la perspective du déconfinement, près de 210 000 masques textiles ont été commandés pour l'ensemble de la population, y compris pour les enfants de 3 à 10 ans . Ils seront distribués par les communes avant le fin du confinement le 11 mai.

10h15 : Les hospitalisations sont encore en baisse. Selon le dernier bilan de Santé Publique France, il y en a eu 47 de moins sur tout le Grand Est hier. -18 en Moselle (988 au total pour le département) même si 7 personnes ont perdu la vie hier à l’hôpital en Moselle (586 décès au total).

10h15 : bienvenue dans ce direct, pour suivre avec nous l'évolution de la situation en Moselle ce mercredi 22 avril.