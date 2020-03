Coronavirus: 38 cas avérés en Corse depuis le début de l'épidémie

Le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19 fait état de 38 malades en Corse. 33 cas avérés à Ajaccio dont une personne décédée et deux en réanimation et 5 cas avérés à Bastia.

L'agence régionale de santé (ARS) a publié ce soir un nouveau bilan de l'épidémie de Covid-19 en Corse: 38 personnes ont été contaminées.

On recense 5 patients confirmés Covid à Bastia. Ces patients sont toujours hospitalisés en isolement. Leur état de santé n’est pas jugé préoccupant. D'autre part, les résultats des huit prélèvements effectués hier sont revenus négatifs.

A Ajaccio la situation est plus compliquée avec une nouvelle augmentation du nombre de cas avérés. A ce jour 33 cas ont été confirmés, dont 1 décès et 2 personnes toujours hospitalisées en réanimation. Le plan blanc a été déclenché.

Le patient décédé, âgé de 89 ans, présentait des pathologies préexistantes au Covid-19, des "morbidités", que le virus a pu aggraver, ajoute l'ARS qui a ouvert une enquête . Elle a un double objectif, le premier est de découvrir comment cet homme de 89 ans a été infecté. Le second, est d'établir une liste des personnes ayant eu un contact avec lui, afin de renforcer la surveillance et limiter la propagation du virus.

Des propositions de la CdC

Le conseil exécutif de la Collectivité de Corse a proposé aujourd'hui à l'Etat la mise en oeuvre d'un plan d'action contre le Coronavirus, compte tenu de la situation particulière de l'île, tant d'un point de vue géographique et démographique, que sur ses capacités sanitaires.

Un plan en 10 mesures donc a été décliné ce matin par le président du conseil exécutif qui doit en faire part au préfet de Corse dans les heures qui viennent. Parmi les propositions les plus importantes, Gilles Siméoni demande notamment l'extension des mesures prises hier sur Ajaccio à l'ensemble du territoire insulaire, un renforcement du système de santé ou encore des contrôles renforcés dans les ports et aéroports.

Par ailleurs, la CDC met aussi la main à la poche et annonce avoir commandé pour 100.000 € de moyens de prévention (20.000 masques FPP3, 150.000 masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique) et avoir provisionné 50.000 € pour la mise en oeuvre d'un grand plan de communication sur l'importance des gestes barrières afin de limiter la propagtion de l'épidémie.

De son coté, le Président de l'Assemblée de Corse Jean Guy Talamoni souligne que _"La situation en Italie doit être prise en considération. Elle provoque une vive anxiété chez les Corses. 15 millions de personnes en quarantaine, plus de 7.000 cas confirmés et 366 décès. Ainsi, eu égard non seulement au niveau de ces chiffres mais également à leur croissance exponentielle, il ne serait pas inutile de décider l’interruption des relations avec l’Italie."_

Des inquiétudes dans le secteur économique

Le MEDEF de Corse demande à l'Etat des mesures exceptionnelles, pour l'économie Corse. A la suite des mesures prises contre la propagation de l'épidémie de COVID 19, les premières inquiétudes remontent des entreprises de l'hotellerie-restauration, des transporteurs ou encore des organisateurs de voyages. Les chiffres seraient en baisse, selon le patronnat.

Le Président régional du Medef, le syndicat des patrons en Corse, Charles Zuccarelli, s'est entretenu en tête à tête, ce matin, avec Franck Robine, le préfet de Corse. Les patrons demandent des mesures exceptionnelles à l'Etat pour compenser les pertes en Corse.

Charles Zuccarelli demande également aux entreprises et aux salariés de suivre les recommandations et aux consommateurs de continuer à consommer normalement sans se ruer sur les rayons des supers et hyper marchés, comme ont déjà commencé à le faire de nombreux insulaires. Dans certains supermarchés des rayons sont à moitié vides et les "drive" sont pris d'assault.

Mesures exceptionnelles pour les municipales

A une semaine du premier tour des municipales, des mesures "exceptionnelles" vont également être mises en place pour le scrutin. Une circulaire ministérielle va être envoyée indiquant les mesures d'hygiène particulières dans les bureaux (gels et gants).

A Ajaccio, les bureaux resteront ouverts une heure de plus, jusqu'à 19h00.

Des modalités seront également mises en place pour faciliter les demandes de procurations, notamment à destination des personnes âgées.