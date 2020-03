Coronavirus : 38 morts à l'hôpital dans la Loire et 3 en Haute-Loire depuis le début de l'épidémie

Ce lundi, 2 366 patients sont hospitalisés dans un établissement d'Auvergne-Rhône-Alpes pour cause de Coronavirus. C'est 216 de plus que la veille. 267 personnes ont perdu la vie dans notre Région, à l'hôpital, depuis le début de l'épidémie.

Dans la Loire, deuxième département le plus touché après le Rhône, on recense 392 patients hospitalisés, 72 retours à domicile et 38 décès en milieu hospitalier.

En Haute-Loire, l'ARS comptabilise 16 hospitalisations, 14 retours à domicile et 3 décès.

Ces données ne prennent pas en compte les personnes décédées en Ehpad. une plate-forme spécifique pour leur recensement a été mise en place. Les premières remontées seront disponibles dans les prochains jours.