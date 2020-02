Coronavirus : le nombre de cas confirmés en France passe de 18 à 38

La France compte désormais 38 cas confirmés de coronavirus Covid-19, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran ce jeudi soir, soit 20 de plus que la veille. "Plusieurs investigations sont en cours", le bilan est donc "susceptible d'évoluer d'ici" vendredi soir a-t-il ajouté. Cette hausse du nombre de cas s'explique notamment par l'identification de "personnes contacts", a précisé le ministre.

Le "patient zéro" pas encore identifié dans l'Oise

12 nouveaux cas ont été détectés dans l'Oise dont trois sur une base militaire à Creil. Ils semblent liés entre eux par une chaîne de contamination. La recherche des personnes en contact se poursuit. "Une équipe d'infectiologues, d'urgentistes, d'hygiénistes, d'épidémiologistes" doit se rendre sur place ce vendredi. Le "patient zéro" à l'origine de la contagion dans le département n'a pas encore été identifié.

Le rectorat a annoncé dans la soirée que les cours ne reprendront pas avant jeudi dans le collège Jean de La Fontaine de Crépy-en-Valois où enseignait le professeur décédé des suites de l'infection due au coronavirus. Dans un communiqué rédigé avec l'Agence régionale de Santé (ARS) l'Éducation nationale précise qu'au retour des vacances, lundi et mardi, "par précaution, une consultation médicale sera proposée aux élèves et aux personnels qui ont été en contact avec cet enseignant alors qu'il pouvait être contagieux", et un "dispositif d'enseignement à distance sera proposé aux élèves".

Plusieurs régions touchées

Deux nouveaux cas ont également été diagnostiqués à la Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie). Il s'agit de la fille et d'un ami du couple déjà hospitalisé à Annecy dans un état qui n'inspire pas d'inquiétude. Quatre personnes ont été testées positives à Dijon et un premier cas a été confirmé en Bretagne, un homme de 72 ans, hospitalisé à Brest.

Sur les 38 cas détectés en France à ce jour, 12 sont guéris, et 24 toujours hospitalisés. Deux sont dans un état grave a détaillé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Il s'agit de deux personnes âgées de retour d'un voyage organisé en Egypte. Ces deux malades sont hospitalisés à l'hôpital Tenon (Paris) et à Compiègne.

Les préfets et les directeurs généraux des agences régionales de santé se réuniront ce vendredi "pour une parfaite cohérence de la réponse de l'État" a annoncé le ministre. "138 établissements de santé sont prêts à accueillir des malades dans tous les départements de France" a-t-il rappelé assurant que "nous avons sensiblement augmenté nos capacités de dépistage."

► En cas de questions, vous pouvez joindre le 0800.130.000, numéro vert accessible tous les jours de 9h à 19h.