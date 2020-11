Coronavirus : 386 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures, baisse du nombre de patients admis en réanimation

Ces dernières 24 heures, la France a enregistré 386 décès supplémentaires à l'hôpital et plus de 22.000 nouveaux cas de coronavirus, selon les chiffres de Santé Publique France ce vendredi soir. Mais le nombre de nouvelles admissions est en baisse, tout comme le nombre de patients en réanimation.

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, la France enregistre 48.265 décès, dont 32.978 à l’hôpital (+386 en 24h), selon les données de Santé Publique France ce vendredi soir. Les chiffres des Ehpad et établissements médico-sociaux ont été mis à jour ce vendredi : on y comptabilise 15.287 morts, soit 757 de plus depuis le début de la semaine.

22.882 nouveaux de coronavirus ont été officiellement détectés en une journée en France, un chiffre légèrement supérieur à la veille (21.150 nouvelles contaminations jeudi). 21.003 de ces nouveaux cas ont été confirmés par RT-PCR et près de 1.900 par test antigénique, toujours selon Santé Publique France.

Baisse des nouvelles hospitalisations

31.875 patients sont actuellement hospitalisés pour une infection au Covid-19. On dénombre plus de 1.900 nouvelles hospitalisations, un chiffre en baisse par rapport à jeudi. En comptant les sorties, ce sont plus de 400 lits occupés en moins.

La baisse se poursuit aussi en réanimation où 4.566 malades sont actuellement soignés, soit 71 de moins que la veille. Là encore, les nouvelles admissions sont en baisse, au nombre de 264 ce vendredi.

Depuis le mois de mars, 149.521 patients atteints du coronavirus sont rentrés chez eux.