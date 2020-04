Coronavirus : 389 décès supplémentaires en une journée, plus de 122.500 cas confirmés en France

Lors de son point presse quotidien ce vendredi soir, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a annoncé que l'épidémie de coronavirus a causé la mort de 22.245 malades depuis le 1er mars dernier, soit 389 décès supplémentaires en une journée. 13.852 décès ont eu lieu à l'hôpital, soit 305 décès de plus en 24 heures (82% des patients décédés avaient plus de 70 ans).

Les établissements sociaux ou médico-sociaux dont les Ehpad dénombrent eux 8.393 décès ce vendredi (+84 en une journée). Dans ces établissements, 27.880 cas de coronavirus ont été confirmés depuis le 1er mars. Au total, en France, on dénombre 122.577 cas confirmés de coronavirus, depuis le 1er mars.

Le nombre de patients en réanimation une nouvelle fois en baisse

28.658 patients sont hospitalisés en France ce vendredi, pour une infection Covid-19. Le solde entre les entrées et les sorties est négatif : - 561 malades dans les hôpitaux. "C'est une bonne nouvelle, le 14 avril dernier, on comptait 32.250 personnes hospitalisées", a rappelé Jérôme Salomon.

4.870 patients sont toujours soignés dans les services de réanimation. "Ce nombre est encore trop élevé", a souligné le directeur général de la Santé. Mais, et c'est un signe très favorable, le nombre de patients en réanimation diminue pour le 16e jour consécutif : on dénombre 183 malades en moins en 24 heures dans ces services. Selon les autorités, le nombre maximal avait approché les 7.200 début avril.

La circulation du virus reste à un niveau élevé, nous devons donc être pleinement mobilisés et respecter les gestes barrières. - Jérome Salomon

43.496 malades sont désormais guéris, et sortis de l'hôpital. Le nombre d'intervention des secours pour suspicion de coronavirus et celui des passages aux Urgences pour Covid-19 sont eux en baisse. En mois de trois mois, on dénombre en France près de 87.000 hospitalisations pour coronavirus et près de 15.000 passages en réanimation.

Excès de mortalité dans six régions

Du 13 au 19 avril, la mortalité était en hausse en France (+24%), notamment dans six régions : l'Ile-de-France, le Grand Est, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne Franche-Comté mais aussi le Centre-Val de Loire. Et au total, 25 départements sont concernés par un excès de mortalité. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus touchées.

Jérôme Salomon a rappelé l'important de respecter les gestes barrières, la distanciation sociale. "Nous devons respecter au mieux le confinement", a répété, une nouvelle fois, le directeur générale de la Santé.