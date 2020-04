Coronavirus : 39 nouveaux décès en 24 heures dans la région, 33 malades ont pu rentrer chez eux

L'agence régionale de santé annonce 39 nouveaux décès du Covid-19 dans la région, ces dernières 24 heures. Parmi eux, 21 sont survenus en établissement hospitalier, et 18 sont survenus en établissement médico-social (les Ehpad, notamment). Le nombre de décès repart donc à la hausse, après une baisse hier (où l'on comptabilisait 23 décès supplémentaires).

C'est l'Eure-et-Loire qui compte le plus de morts. En détail dans le Cher, on compte sept nouveaux décès, 15 en Eure-et-Loire, huit dans l'Indre, quatre en Indre-et-Loire, trois en Loir-et-Cher, et quatre dans le Loiret.

Moins de malades graves

En revanche, le nombre de personnes en réanimation et de malades hospitalisés continue de baisser. En réanimation, on compte cinq personnes de moins qu'hier, ce qui confirme la tendance prise depuis quelques jours.

En outre, le nombre de malades hospitalisés à cause du Covid continue lui aussi de baisser : on compte ce mercredi 977 "retours à domicile", c'est-à-dire des malades qui ont été hospitalisés mais qui ont pu rentrer chez eux. C'est 33 de plus que la veille.

Le nombre de cas confirmés, lui, continue d'augmenter. On compte aujourd'hui 4 533 cas confirmés issus de tests PCR (les tests réalisés par des écouvillons nasaux). C'est 66 cas supplémentaires par rapport à mardi.