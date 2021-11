Covid-19 : où en est la troisième dose en Creuse ?

Son discours est très attendu : Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français ce mardi à 20 heures. Il fera notamment un point sur la situation sanitaire du pays, alors que le taux d'incidence ne cesse d'augmenter ces dernières semaines. Le chef de l'Etat pourrait bien annoncer de nouvelles mesures pour freiner la progression du virus. Parmi elles, l'obligation de recevoir une troisième dose de vaccin pour que le pass sanitaire reste valide.

En Creuse, un tiers des personnes éligibles ont déjà reçu cette dose de rappel, c'est un peu plus que la moyenne nationale. En revanche, seuls 10 % des 65-74 ans ont reçu leur troisième dose. Le taux de vaccination est meilleur pour les plus de 75 ans : il s'élève à 35%.

La troisième dose progresse dans les Ehpad

Selon l'Agence Régionale de Santé, les injections de troisième dose sont de plus en plus nombreuses en Creuse depuis le mois d'octobre. Une tendance que l'on retrouve dans les Ehpad du département. A Aubusson ou encore Bellegarde-en-Marche, "entre 60 et 75% des résidents ont reçu leur dose de rappel, indique Yohann Campocasso, le directeur du centre hospitalier d'Aubusson et de l'Ehpad de Bellegarde en marche. La campagne a très largement avancé, nous avons pu vacciner l'ensemble des personnes éligibles, et volontaires dans la démarche".

"La troisième dose nous a bien aidé", ajoute-t-il. Surtout lorsqu'un cluster est apparu ces derniers jours dans l'un de ses établissements, à Aubusson. En tout, six personnes ont été contaminées sur les 45 pensionnaires. Aucun soignant n'a été touché.