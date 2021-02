Coronavirus : 4,2% de la population du Centre-Val de Loire a reçu une première dose de vaccin

Le décompte est quotidien mais il y a des caps qui marquent. Le nombre de personnes en Centre-Val de Loire ayant reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus a franchi la barrière symbolique des 100.000 sur une population globale de deux millions et demi de personnes. En l'occurrence, au 17 février, Santé Publique France précise que 107.524 personnes ont été vaccinées, soit 4,2% de la population du Centre-Val de Loire. Cela correspond à la moyenne nationale. Les Hauts-de-France sont à la traîne avec 2,7% de personnes vaccinées, quand la Bourgogne-Franche-Comté est déjà à 5%.

Des disparités selon les départements du Centre-Val de Loire

A l'échelle régionale, les départements ne sont au même niveau de vaccination. Les trois départements les plus peuplés, le Loiret, l'Indre-et-Loire et l'Eure-et-Loir sont sous la barre des 4%, alors que les trois autres, le Cher, l'Indre et le Loir-et-Cher, moins peuplés, sont au-dessus, et même bien plus pour l'Indre et le Cher avec respectivement 6,5% et 5,7% des habitants vaccinés. Une tendance qu'on retrouve également dans le pourcentage à la deuxième vaccination.

Loiret : 24.771 personnes ont reçu une première dose

24.771 personnes ont reçu une première dose Indre-et-Loire : 21.761 personnes ont reçu une première dose

21.761 personnes ont reçu une première dose Cher : 16.886 personnes ont reçu une première dose

16.886 personnes ont reçu une première dose Indre : 14.081 personnes ont reçu une première dose

14.081 personnes ont reçu une première dose Loir-et-Cher : 14.046 personnes ont reçu une première dose

Des situations différentes selon les départements

Dans le Loiret, la campagne de vaccination s'est intensifiée depuis le début de la semaine, avec sept centres de vaccination et un bus itinérant proposé par le conseil départemental. Le nombre de doses de vaccin reçues par le département va augmenter de 40%, mais une grosse part servira aux deuxièmes injections. Dans le Cher, de nouveaux créneaux de rendez-vous sont ouverts, 5.400 créneaux dans les six centres de vaccination permanents du département. Dans l'Indre, la campagne va s'intensifier en mars avec l'approvisionnement de 5.800 doses de vaccin dont beaucoup serviront pour la deuxième injection également. En Touraine, l'objectif affiché par la préfecture est d'atteindre les 25.000 vaccinés d'ici fin février, et d'accélérer en mars grâce au vaccin d'Astra Zeneca.

Vaccination possible chez les médecins libéraux à partir du 25 février

A partir du 25 février, les médecins traitants seront habilités à vacciner les personnes de 50 à 64 ans atteintes de comorbidités. Face à ce nouveau mode de vaccination (jusque là cantonnés aux Ehpad et aux centres de vaccination hospitaliers ou non), Doctolib va mettre son logiciel au service des généralistes déjà abonnés pour répondre au mieux à la demande qui ne cesse d'augmenter. Le logiciel sera disponible pour les pharmaciens, quand ils seront autorisés à vacciner, précise Doctolib.