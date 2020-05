Coronavirus : 4,4% de la population française infectée, très loin de l'immunité collective

Selon les derniers chiffres de l’Institut Pasteur, moins de 5% de la population française a été infectée par le covid-19. Et moins de 10% en Île-de-France et dans le Grand Est, les deux régions les plus touchées. On est donc loin de l'immunité collective.

Pour que le coronavirus ne représente plus un danger, il faudrait que 65 % des Français l'aient contracté. Or, selon le dernier bilan de l'Institut Pasteur, on est très loin de l'immunité collective avec 4,4 % exactement de la population infectée soit 2,8 millions de personnes. En Ile-de-France et dans le Grand Est, les deux régions les plus touchées par l'épidémie, la proportion est estimée respectivement à 9,9% et 9,1%.

Rien n'indique que l'immunité de groupe fonctionne selon l'OMS

La stratégie de l'immunité collective semble bien derrière nous, abandonnée assez tôt par le gouvernement au profit du confinement. Notre système de santé n'aurait pas supporté un tel afflux de malades.

De son côté, l’OMS ( Organisation mondiale de la Santé ) tire la sonnette d'alarme : rien n'indique que l'immunité de groupe fonctionne. On ne sait toujours pas si les personnes qui ont été malades sont vraiment immunisées et pour combien de temps.