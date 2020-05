Coronavirus : 4 à 6 semaines de répit au CHU de Lille ?

Au CHU de Lille, les personnels entrent en phase de répit, après le pic de la crise qu’ils viennent de connaître. Les unités Covid restent ouvertes, mais elles ne sont plus saturées avec 120 à 130 patients, alors qu'elles sont calibrées à 180 lits. Un répit de 4 à 6 semaines, espère le CHU.

Le CHU de Lille avait réorganisé ses services pour faire face à l'afflux de patients liés au Covid-19, il retrouve une activité plus "normale".

C’est "une fenêtre de tir", "une lune de miel avec l’épidémie qui va nous laisser respirer un peu"... Direction et médecins du CHU ne manquent pas d’image pour expliquer la période qui commence.

L’activité hors-Covid va pouvoir reprendre au sein du centre hospitalier, tout en restant limitée à 60% de la normale. Et le protocole de déconfinement mis en place prévoit le port du masque et gestes barrières, pour les patients.

Masques pour les patients, repos pour les équipes

Des patients qui vont pouvoir retrouver la chirurgie et les consultations, sachant que le CHU prévoit des tests pour ses 16.000 personnels, mais aussi pour les patients, avant leur prise en charge, s’ils doivent être opérés ou s’ils consultent pour des problèmes ORL.

Cette période de répit va également permettre de donner du repos aux équipes qui en ont bien besoin… avant une éventuelle deuxième vague. Ce que craignent fortement les médecins quand ils voient l’attitude générale de la population sur le déconfinement.

"De grâce, épargnez-nous ça !"

Et le Dr Julien Poissy, anesthésiste-réanimateur, prévient : si nous reprenons la vie d’avant le confinement alors une nouvelle saturation des hôpitaux est prévisible d’ici trois semaines. Une reprise épidémique qui sera impossible à gérer. "De grâce, épargnez-nous une nouvelle crise, implore le médecin qui a passé jusqu'à 100 heures par semaine à l’hôpital, ces jours derniers. On ne pourra pas supporter ça, à nouveau. Il faut de la sagesse et ne pas chercher à revivre comme avant."