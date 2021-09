Coronavirus : 4 classes en école primaire fermées en Mayenne

Quatre classes en école primaire sont à ce jour fermées dans le département à cause de l'épidémie de coronavirus, à Château-Gontier, Saint-Pierre-la-Cour, Evron et Louvigné. Elles doivent rouvrir la semaine prochaine.

Quatre classes fermées en Mayenne à cause du coronavirus le vendredi 24 septembre

2.366 classes sur 527.200 sont actuellement fermées en France, indique le ministère de l'Education nationale dans un communiqué publié ce vendredi. Cela représente 0,45% des classes nationales. Un chiffre en baisse par rapport à la semaine dernière. On dénombrait alors 3.299 classes fermées. En Mayenne, quatre classes en école primaire ont dû fermer leurs portes, à Château-Gontier, Saint-Pierre-la-Cour, Evron et Louvigné. Elles doivent rouvrir la semaine prochaine entre le lundi 27 septembre et le vendredi 1er octobre.

Concernant les cas de Covid confirmés, le communiqué fait état de 6.839 élèves infectés cumulés sur les sept derniers jours. Rapportés aux plus de 12 millions d'élèves français, cela représente 0,06%. Pour rappel, le protocole sanitaire en vigueur demande la fermeture de la classe dès le premier cas dans le 1er degré et selon l'avis des autorités de santé dans le secondaire.