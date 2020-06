Coronavirus : 4 décès cette semaine en Ardèche, 1 dans la Drôme, la décrue se poursuit

Il n'y a plus aucune hospitalisation nouvelle à cause du coronavirus en Drôme comme en Ardèche. L'épidémie poursuit sa décrue d'après les derniers chiffres publiés par Santé publique France ce vendredi soir.

Ce vendredi 5 juin, il n'y a plus qu'une personne en réanimation dans la Drôme à cause du coronavirus

Peut-on dire que l'épidémie se termine ? Les autorités restent prudentes en soulignant que l'épidémie est enfin contrôlée mais que le virus circule toujours. Il est de moins en moins présent d'après le bilan hebdomadaire publié par Santé publique France ce vendredi soir. Il n'y a plus aucune hospitalisation nouvelle liée au Covid-19 ni en Drôme, ni en Ardèche.

411 morts en Drôme-Ardèche

Six personnes sont toujours en réanimation en Ardèche, il n'y a plus qu'une personne en réanimation dans la Drôme. Au total, il reste 44 patients dans les hôpitaux drômois, 30 en Ardèche, un nombre de malades hospitalisés divisé par 5 par rapport au pic de l'épidémie début avril. L'épidémie tue encore : 4 décès recensés cette semaine en Ardèche (2 à l'hôpital, 2 en Ehpad) et 1 décès à l'hôpital dans la Drôme. Depuis le 1er mars, le virus a provoqué la mort de 216 personnes en Ardèche, 195 dans la Drôme.

Un cluster dans la Drôme

Désormais, la contamination ne présente plus la virulence d'avant confinement. Un seul cluster, foyer de transmission, a donné lieu à investigation depuis le déconfinement : celui de la maternelle des Ors à Romans. Une Atsem était positive au Covid il y a 15 jours. Les dépistages n'ont montré que deux autres contaminations : un adulte et un enfant sans symptômes. L'école va pouvoir rouvrir lundi, le 8 juin.

La contamination à la maternelle des Ors à Romans-sur-Isère a été classée comme "cluster" - Santé publique France

Ce sont maintenant les exploitations agricoles de Drôme-Ardèche qui font l'objet d'un suivi. L'arrivée de la main d'oeuvre étrangère a généré plusieurs cas de contamination groupées plus au sud, dans le Gard, le Vauclune et les Bouches-du-Rhône.