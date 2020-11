Coronavirus : 4 millions d'habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes pourraient être testés juste avant Noël

Il s'agit de sauver Noël et d'envisager les fêtes de fin d'années en toute sécurité.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez annonce ce lundi une campagne massive de tests gratuits qui sera proposée aux huit millions d'habitants de la région, juste avant les vacances de Noël.

Se faire tester la semaine précédant Noël

Cette "immense opération logistique" devrait avoir lieu entre les 16 et 23 décembre, a indiqué le président de la région dans un entretien à plusieurs journaux locaux. Il précise qu'une première commande de deux millions de tests antigéniques (avec des résultats en moins de 30 minutes) a déjà été passée.

Un millier de lieux de dépistage vont être définis à travers la région pour les réaliser ces tests, en plus de cars déployés en milieu rural. Ces lieux de dépistage ne sont pas encore déterminés, mais il pourrait s'agir de pharmacies, cabinets médicaux, mais aussi de lycées et de salles polyvalentes.

Il s'agit de "protéger au maximum les aînés", selon Laurent Wauquiez

Alors que la région AURA est la plus touchée en France par l'épidémie, avec un pic de 7.000 hospitalisations le week-end dernier, ce dépistage massif vise à "protéger au maximum les aînés", explique Laurent Wauquiez. La plupart des tests réalisés seront des tests antigéniques mais "il l y aura des PCR aussi et peut-être aussi d'autres tests qui sont en cours de labellisation". La Région conseille aux personnes de plus de 65 ans de se tourner de préférence vers des tests PCR.

