Coronavirus : 4 nouveaux cas dans le Vaucluse

Une très forte hausse de 66 % des cas a été enregistrée ce dimanche 15 mars en Vaucluse. La Préfecture rappelle que plus que jamais, il est essentiel de respecter les gestes barrières.

Un nouveau bilan a été communiqué dans le Vaucluse. Quatre nouvelles personnes ont été testées positives au coronavirus ce dimanche 15 mars. Ce qui porte à 11 le nombre de personnes touchées par le COVID 19 originaires du département depuis le début de l'épidémie. Parmi elles , l'une est maintenant est guérie.

La préfecture met en garde : ces quatre nouveaux cas représentent une forte augmentation en une seule journée, soit 66 % de plus. Plus que jamais, il est essentiel de respecter strictement les gestes barrières et les mesures décidées par le Gouvernement.