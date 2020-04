Coronavirus : 4 nouveaux morts dans les Landes

Le coronavirus a fait quatre victimes de plus dans les Landes ce jeudi 9 avril, ce qui porte à 10 le nombre de décès liés au Covid-19 dans le département. Un chiffre auquel il faut ajouter la mort d'un patient landais à l'hôpital de Bayonne la semaine dernière. À ce jour, 31 patients sont hospitalisés, à Dax ou à Mont-de-Marsan, et 14 sont en réanimation. Depuis le début de l'épidémie, les Landes ont enregistré 112 cas de coronavirus. Parmi eux, 28 sont considérés comme guéris.

Une augmentation à surveiller, mais pas alarmante

Le nombre de morts du coronavirus dans les Landes est donc passé de 6 à 10 en moins de deux jours. Une augmentation notable selon l'Agence Régionale de Santé (ARS), mais pas encore alarmante. Selon Didier Couteaud, le délégué départemental de l'ARS, "il y a un peu plus d'hospitalisations cette semaine, et un peu plus de personnes en réanimation, mais on n'est pas dans une augmentation exponentielle. Les Landes sont bien évidemment toujours concernées par le coronavirus, mais la situation n'est pas catastrophique".

L'augmentation du nombre de cas, d'hospitalisations et de morts dans les Landes n'est donc pas encore trop forte. La moyenne d'âge des patients infectés tourne autour de 71 ans, presque autant que celle des décès : 72 ans en moyenne.

Par ailleurs, selon l'ARS, les médecins généralistes du territoire notent une baisse de la fréquentation dans leurs cabinets : de moins en moins de patients se présentent avec des symptômes du coronavirus.

Dépistages systématiques dans trois Ehpad landais

Pour autant, la vigilance des autorités sanitaires reste très élevée. L'Agence Régionale de Santé annonce d'ailleurs le lancement des dépistages systématiques dans les Ehpad landais. C'était une mesure annoncée par le ministre de la santé Olivier Véran le 7 avril: des tests massifs dans les maisons de retraite, progressivement déployés sur tout le territoire. Dans les Landes, elle commence déjà, avec trois établissements prioritaires : les Ehpad de Biscarrosse, Capbreton et Gabarret.

Pour les deux premiers, les tests ont commencé dès ce jeudi 9 avril au matin, et se poursuivront jusqu'au vendredi. Tout le monde y passe : résidents comme personnel soignant, avec ou sans symptômes. Ces deux établissements sont prioritaires dans la mesure où des cas avérés de coronavirus y ont été recensés. À Biscarrosse, une résidente est décédée du covid-19 le 8 avril dernier, et une autre a été testée positive. À Capbreton, l'ARS a compté trois cas avérés : deux résidents et un soignant. Les résultats des tests dans ces deux Ehpad seront connus le weekend du 10 et 11 avril.

L'Ehpad de Gabarret sera soumis aux mêmes tests. Ils débuteront mardi 14 avril. Dans cet établissement, l'Agence Régionale de Santé a détecté un cas très suspect mais non avéré pour le moment.

Les tests déployés dans les Ehpad permettront un meilleur diagnostic de la situation, et d'adapter en conséquences les mesures de lutte contre le coronavirus dans ces établissements. Par ailleurs, les tests au sein des hôpitaux ou en laboratoire se poursuivent. Dans les Landes, entre 50 et 60 tests sont réalisés chaque jour.

Contrôles renforcés pour le weekend de Pâques

Malgré un état peu alarmant de la situation dans les Landes, la préfecture rappelle que les mesures de confinement doivent être respectées. Avec le weekend de Pâques, le beau temps, et l'allongement de la durée du confinement, les autorités remarquent un certain relâchement dans le suivi des règles. Les sorties sont plus nombreuses et plus fréquentes. Or, même avec une attestation, elles doivent rester exceptionnelles rappelle la préfecture.

En conséquence, les contrôles seront renforcés ce weekend de Pâques dans les Landes : 300 gendarmes et policiers seront déployés pour faire respecter les règles de confinement, notamment sur le littoral, où la gendarmerie recense encore des infractions sur les plages, et mène à présent des patrouilles aériennes en hélicoptère pour contrôler les déplacements.