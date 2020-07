Coronavirus : 40 millions de masques vont être envoyés gratuitement aux plus précaires annonce Olivier Véran

Des masques pour les plus précaires. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, invité sur France 2 ce mercredi soir, a annoncé que "40 millions de masques grand public, lavables, réutilisables 30 fois" allaient être envoyés. Le but est de "fournir sept millions de Français qui sont au niveau du seuil de pauvreté, qui sont les bénéficiaires de la complémentaire santé", a-t-il indiqué.

Des masques qui arriveront par La Poste, "qui s'est engagée à être capable dans quelques jours d'envoyer directement aux foyers de ces Français des masques gratuits pour une protection de trois mois", détaille Olivier Véran, qui assure par ailleurs que "l'assurance maladie remboursera à 100% des masques chirurgicaux pour deux millions de Français qui sont porteurs de vulnérabilités médicales".

Conseil de défense ce vendredi sur la question des tests PCR dans les aéroports

Alors qu'aucun test PCR n'est pratiqué pour détecter le Covid-19 chez les passagers venant des zones rouges, là où le virus circule beaucoup, arrivant dans un aéroport français, Olivier Véran estime que "la question est légitime et qu'elle fera l'objet d'un nouveau Conseil de défense ce vendredi pour prendre pour prendre éventuellement des mesures supplémentaires".

"Vous avez des pays dans lesquels le virus circule pas ou peu comme la France et des pays où le virus circule beaucoup (en zone rouge). Dans ces pays nous demandons au voyageur de présenter un test négatif réalisé dans les 72 heures avant son départ (à l'entrée en France)", a-t-il poursuivi.

Aides-soignants, étudiants en santé et secouristes pour réaliser des tests

Interrogé également sur la difficulté de réaliser des tests PCR chez les médecins ou en laboratoire, Olivier Véran a affirmé qu'un arrêté avait été signé ce mercredi, autorisant "les techniciens de laboratoires à prélever", mais aussi "désormais les aides-soignants, les étudiants en santé et même les secouristes" à faire ces prélèvements. L'idée est de "renforcer les laboratoires qui ont beaucoup donné pendant ces derniers mois", détaille le ministre, car pour lui, "nous ne manquons pas de réactifs, nous ne manquons pas de machines PCR, nous devons avoir des bras pour suivre", a-t-il insisté.

Loin du chiffre souhaité par le gouvernement, le ministre de la Santé estime que le nombre de tests réalisés aujourd'hui est de "400.000 par semaine", contre "200 et 250.000 tests" au moment du déconfinement.

Il constate enfin "qu'il y a un effet bouchon de saturation où tout le monde veut se faire tester au même moment et au même endroit", proposant comme solution de mettre à disposition plus de bras pour faire plus de tests.