Coronavirus : 40 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin

Le seuil des 40 millions de primo-vaccinés contre le Covid-19 a été franchi en France, a annoncé Emmanuel Macron ce lundi 26 juillet sur son compte Twitter. Ce cap est atteint un mois plus tôt que l'objectif fixé par le gouvernement. Le 16 juin dernier, Jean Castex avait en effet fait part de son souhait de voir environ 35 millions de Français complètement vaccinés à la fin août et 40 millions de premières injections à cette même date. Le Premier ministre avait également souhaité que 85% des plus de 50 ans et des adultes souffrant de comorbidités, aient reçu au moins une injection à cet horizon.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après les annonces d'Emmanuel Macron sur de nouvelles mesures visant à freiner la propagation du virus, dont l'extension du pass sanitaire, les prises de rendez-vous avaient explosé. En moins de 24 heures, 1,7 million de Français avaient pris rendez-vous sur le site Doctolib et 3,4 millions de recherches avaient été effectuées sur ViteMaDose.