Coronavirus : 40 résidents positifs dans un Ehpad à Auch

L’Ephad de la Roseraie à Auch est touché par un important foyer de coronavirus même si, pour l’instant, la situation n’a rien à voir avec l’Ehpad de Séverac-le-Château dans l’Aveyron où les cas mortels se multiplient chez les résidents depuis une semaine. 40 résidents et 10 salariés sont contaminés.

Deux hospitalisations sans gravité

Depuis une semaine, après un premier cas de Covid19, les résidents et les salariés de l’Ehpad sont testés. Ce lundi 14 septembre, 40 résidents sur 58 sont déclarés positifs au coronavirus. Cinq résidents présentent des symptômes du Covid, mais « sans détresse respiratoire et sans signe de gravité » indique la direction de la maison de retraite. Une dame de 89 ans, premier cas détectée à l’Ehpad est toujours hospitalisée depuis une semaine, un deuxième résident a été hospitalisé par précaution, mais ces deux personnes sont à priori hors de danger.

Tous les autres pensionnaires de la maison de retraite sont asymptomatiques. Dix des 37 salariés de l’établissement sont également contaminés, mais la majorité d’entre eux ne présentent pas de symptômes. C’est pourquoi certains sont toujours en poste.

Des personnels en renfort

« Certains de ces salariés asymptomatiques pourrait être amenés à continuer leur travail , mais uniquement auprès des résidents déclarés positifs , nous attendons l’arbitrage de l’ARS » confirme Loïc Rameau, le directeur du pôle personnes âgées du groupe Itinova qui gère l’Ehpad La Roseraie. « Les résidents ont été isolés dans leurs chambres et les visites des familles sont suspendues. Le personnel fait tout son possible pour réconforter les résidents et éviter que la dépression vienne s’ajouter à cet isolement forcé. Les familles sont régulièrement informées. » ajoute le directeur du pôle .

Pour faire face à cette surcharge de travail et éviter l’épuisement des salariés, la direction de la maison de retraite lance un appel aux établissements du département pour renforcer son personnel. Elle compte recruter six personnes, des aides-soignants et des infirmières.

L’Ehpad La Roseraie peut déjà compter sur le renfort de la réserve sanitaire, une aide-soignante et une infirmière ont rejoint l’équipe. « Nous gérons la situation, pour l’instant, il n’y a pas de cas graves, mais il faut se préparer à toute éventualité. » reconnait la direction de l’Ehpad.