La préfecture d'Indre-et-Loire note que le respect des mesures de confinement est globalement respecté sauf dans certains quartiers. Trop de lieux de promenades sont plébiscités, et des arrêtés d'interdiction devraient être pris ce vendredi.

Coronavirus : 41 cas en Indre-et-Loire et des lieux de promenade bientôt interdits par la Préfecture

Alors que l'épidémie de Coronavirus continue sa lente progression avec 41 cas recensés en Indre-et-Loire, les mesures de confinement sont globalement bien respectées selon les autorités. En zone police, 14 contraventions sur les 398 contrôles menés ont été relevées dans la journée, toutes concernent des jeunes des quartiers qui sortent sans attestation et en se regroupant. En zone gendarmerie, 110 militaires étaient mobilisés jeudi, près de 2.000 véhicules contrôlés, donnant lieu à 12 verbalisations. Ces dernières ne concernent que des personnes se déplaçant en voiture, également sans attestation.

Peu de fraudes à l'attestation employeur

La préfecture explique aussi que les lieux de promenade sont encore trop plébiscités par beau temps (bord de rivière et de fleuves notamment), même si les maires ont pris des arrêtés parfois et même interdit ces lieux. Ce vendredi de nouvelles mesures devraient être prises par la Préfète d'Indre-et-Loire. A Amboise, un cas de fraude à l’attestation employeur a été détectée. En zone gendarmerie, une garde à vue est signalée pour violences intra-familiales.

Des solutions pour les SDF

La préfecture précise qu'ne solution d’hébergement pour les personnes sans domicile fixe a été trouvée Un travail de suivi et d’accompagnement des personnes les plus fragiles, et à cette heure une solution d’hébergement a été trouvée au château de Taillé à Fondettes, propriété de la commune de Saint-Denis.