Coronavirus : 423 personnes contaminées en France soit 138 de plus que mercredi, et sept décès

La France compte ce jeudi soir 423 cas confirmés de coronavirus, soit 138 de plus que mercredi. Sept personnes sont mortes, six hommes et une femme a annoncé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. 23 personnes sont dans un état grave, en réanimation. 15 régions sont touchées, les 13 de métropole ainsi que la Guadeloupe et la Guyane. L'Oise, la Haute-Savoie, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et le Morbihan restent les départements les plus concernés. Un nouveau cluster a également été identifié dans le Val-d'Oise.

L'exécutif se prépare à l'épidémie et au "stade 3"

"Une épidémie est de toutes façons inexorable", a déclaré Emmanuel Macron jeudi en ouvrant une réunion à l'Elysée sur le coronavirus avec une vingtaine de spécialistes. La France est toujours placée en stade 2 de l'épidémie, mais un passage en "stade 3" est imminent, "de l'ordre de quelques jours ou de une ou deux semaines maximum", selon le professeur Jean-François Delfraissy, invité à l'Élysée.

La France est aujourd’hui l'un des principaux foyers du virus en Europe, avec l'Italie et l'Allemagne. Le président du Parlement européen David Sassoli a décidé jeudi d'annuler la session plénière prévue à Strasbourg pour la semaine prochaine et de l'organiser à Bruxelles, par précaution. Les services médicaux de l'institution considèrent qu'il y a un risque sanitaire "significativement plus élevé" à organiser cette session en France.

à lire aussi Coronavirus : quelles personnes sont les plus vulnérables au virus ?

150 établissements scolaires fermés

150 établissements scolaires sont actuellement fermés en France, entre 30.000 et 45.000 enfants sont concernés. Alors que l'Italie a décidé de fermer toutes les écoles et universités, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer assure que ce n'est pas encore envisagé dans l'Hexagone. "Nous en serions capables mais ce n'est pas du tout prévu", a-t-il indiqué sur BFMTV. "La logique est plutôt de demander à ceux qui sont malades de rester chez eux", y compris en cas de passage au stade 3, a-t-il souligné.

Un député LR du Haut-Rhin hospitalisé

Les cas d'infections au coronavirus se sont multipliés jeudi dans toute la France parmi les fidèles qui avaient participé à un vaste rassemblement évangélique à Mulhouse (Haut-Rhin) en février.

Jean-Luc Reitzer, député LR du Haut-Rhin, est lui aussi atteint. Il a été hospitalisé et son état est jugé inquiétant. Le parlementaire alsacien était présent aux questions au gouvernement du mardi 25 février mais absent cette semaine à l'Assemblée nationale.

Le marathon de Paris et un nouveau match du Tournoi des six nations reportés

Le marathon de Paris, prévu le 5 avril est reporté au 18 octobre a annoncé l'organisateur, Amaury Sport Organisation (ASO). Environ 60.000 coureurs venus de 150 pays étaient inscrits pour cette 44e édition. Le semi-marathon de Paris, annulé samedi dernier à la veille du départ, est lui reprogrammé le 6 septembre.

Après Irlande-Italie, le match du Tournoi des six nations opposant l'Italie à l'Angleterre, prévu le 14 mars prochain, a été reporté.

Inquiétude aux Restos du cœur qui organise la grande collecte annuelle

Des bénévoles qui se désistent, des magasins qui font faux bond, la propagation du coronavirus inquiète les Restos du cœur, dont la collecte annuelle débute ce vendredi. Plus de 80.000 bénévoles seront présents dans plus de 7.000 magasins. L'an dernier, l’association avait récolté 8.900 tonnes de denrées.

L'essentiel