Coronavirus: 427 décès en une journée, 180 patients de moins en réanimation

427 patients sont décédés en 24 heures à cause de l'épidémie de coronavirus selon le bilan ce jeudi soir de la Direction générale de la Santé. Cela porte à 24.087 décès depuis le début de l'épidémie, dont 15.053 dans les hôpitaux (+243) et 9.034 dans les établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad (+184).

Plus d'un millier de nouvelles admissions à l'hôpital

26.834 personnes sont toujours hospitalisées en France pour une infection Covid-19. 1.070 nouvelles admissions ont été enregistrées en une journée. Mais "les sorties sont plus nombreuses que les entrées, avec un solde négatif de 650 malades du Covid en moins qu’hier (mercredi)", indique la Direction générale de la Santé.

Dans les services de réanimation, le nombre de patients continue de diminuer : -180 en 24 heures. Au total, 7.303 patients sont toujours hospitalisés en réanimation ce jeudi soir. Parmi eux, 4.207 malades sont atteints du coronavirus. On dénombre 110 nouveaux cas graves admis en une journée. Le taux d'occupation est toujours trop élevé, bien supérieur à la capacité initiale de ces services qui est de 5.065 lits.

Coronavirus : les chiffres en France, mercredi 29 avril 2020 © Visactu

Quatre régions particulièrement touchées

Quatre régions regroupent à elles seules 72% des cas hospitalisés : l'Ile-de-France, le Grand Est, l'Auvergne Rhône-Alpes, et les Hauts-de-France. Pour la semaine du 20 au 26 avril, l'excès de mortalité (toutes causes confondues) est surtout notable en Ile-de-France. Six départements sont tout de même particulièrement touchés, surtout en Ile-de-France et en Centre-Val-de-Loire.

En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 93 hospitalisations, dont 24 patients en réanimation.

48.200 retours à domicile

Depuis début mars, 90.753 personnes ont été hospitalisées à cause du Covid-19 dont plus de 15.500 en réanimation. Une bonne nouvelle tout de même : 48.200 personnes ont pu rentrer à leur domicile, "sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville", précise la Direction générale de la Santé.