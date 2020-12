Coronavirus : 48 heures avant Noël, les laboratoires sont pris d'assaut à Strasbourg

Certains font leurs derniers achats avant Noël, d'autres vont se faire dépister pour le Covid-19. Depuis hier, lundi 21 décembre, les laboratoires de Strasbourg connaissent une forte demande. Se faire tester très peu de temps avant de voir ses proches, c'est le moyen pour beaucoup de passer les fêtes de façon plus sereine.

Attendre le dernier moment

Damien, sa femme et leur fille font la queue devant le laboratoire des Vosges, à Strasbourg : "Dans la famille, on sera huit autour de la table et on se fait tous tester pour être plus rassurés quand on se verra." Ils sont nombreux ce mardi 22 décembre devant les laboratoires strasbourgeois.

Damien et sa famille ont attendu le dernier moment pour se faire dépister : "On restera isolés pendant les deux prochains jours pour être sûrs de ne pas l'attraper après le test, s'il est négatif." Une stratégie visiblement partagée.

L'affluence dans les laboratoires

A l'intérieur du laboratoire, Charlotte accueille depuis ce matin tous ceux qui veulent se faire tester : "La majorité des personnes qui viennent pour un test PCR, c'est en prévision des fêtes." Le laboratoire des Vosges a presque atteint lundi les 400 tests par jour, son record. A la mi-journée aujourd'hui, 200 tests avaient déjà été effectués.

Même constat au laboratoire Schuh Bio67 situé quai des bateliers : "Nous fonctionnons sur rendez-vous et il n'y a plus de place jusqu'au 26 décembre", explique Valérie, secrétaire médicale, "Mais si les gens viennent sans rendez-vous, on essaye toujours de s'arranger."

Conséquence directe, les résultats des tests effectués au dernier moment pourraient mettre plus longtemps à être connus, même si les délais restent encore autour des 24 heures.