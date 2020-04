Coronavirus : 48 patients franciliens transférés en TGV vers la Nouvelle-Aquitaine

48 patients d’Île-de-France vont être transférés vers des hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine, grâce à deux TGV médicalisés, indique l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Les deux trains, au départ de la gare de Paris-Austerlitz, arriveront à destination dans l'après-midi.

Des transferts vers Bordeaux et Angoulême

Un premier TGV aura pour terminus Bordeaux et l’autre Angoulême avec un arrêt à la gare Poitiers-Futuroscope. Ces patients seront accompagnés pour le trajet par huit équipes de soignants de Nouvelle-Aquitaine et par quatre équipes d’Île-de-France. Par la suite, les patients seront transférés vers trois hôpitaux bordelais pour 19 d'entre eux, le CHU de Poitiers en accueillera neuf. Le reste des malades sera réparti vers des hôpitaux de Poitiers, Limoges, Brive, Périgueux, Niort, Angoulême et Saintes.

Ces transferts de patients permettent de soulager le système hospitalier d’Île-de-France, toujours en très forte tension avec plus de 2 600 personnes en réanimation.