Coronavirus : 5.400 vauclusiens ont déjà été vaccinés

Le Vaucluse compte actuellement 14 centres de vaccination ouverts. Plus de 5.400 personnes ont déjà été vaccinées dans le département, tant parmi les résidents d'EHPAD, les personnels soignants éligibles et les personnes de plus de 75 ans.

En Vaucluse, 14 centres de vaccination sont actuellement ouverts aux professionnels de santé et aux publics prioritaires pour la vaccination.

Ils sont situés à Lauris, Pertuis, La-Tour-d'Aigues, Avignon, Carpentras, Orange, Vaison-la-Romaine, Le Pontet, Sorgues, Isle-sur-Sorgue, Valréas, Cavaillon, Bollène et Apt. La région Paca compte actuellement 106 centres de vaccination pour répondre aux objectifs d’un centre pour 100 000 habitants voulus par le Premier ministre.

Plus de 5.400 personnes ont déjà été vaccinées dans le département, tant parmi les résidents d'EHPAD, les personnels soignants éligibles et les personnes de plus de 75 ans. Ce sont plus de 823 000 personnes à l'échelle nationale, et plus de 64 000 en PACA. Concernant la prise de rendez-vous, le principe retenu est qu'il n'y ait "pas de rendez-vous sans vaccin, ni de vaccin sans rendez-vous". Actuellement toutes les plages de rendez-vous ont été réservées, et de nouvelles plages de rendez-vous devraient être à nouveau disponibles à compter des prochaines semaines. De nombreux centres ne prennent plus de rendez-vous avant mi-février et quelques tensions apparaissent à causedes stocks insuffisants.

En sud Luberon par exemple, les centres de Lauris et de La-Tour-d'Aigues ne pourront pas vacciner toutes les personnes inscrites la semaine prochaine, 35 rendez-vous ne pourront pas être honorés faute de dose, seul le centre de Pertuis sera approvisionné comme prévu. L'agence régionale de santé et la préfecture travaille sur le sujet pour adapter les rendez-vous pris aux doses disponibles. La stratégie vaccinale sera adaptée et ajustée de manière progressive en tenant compte de l’évolution des besoins et de l’arrivée de nouvelles doses et de nouveaux vaccins. 9.750 doses qui ont été reçues pour les centres de vaccination du Vaucluse.

En Vaucluse, le dernier bilan fait état de 296 personnes hospitalisées pour COVID dont 12 en réanimation. On déplore quatre décès de plus en 24 heures, ce qui porte à 679 le nombre de personnes décédées des suites du coronavirus dans notre département depuis le début de la pandémie.