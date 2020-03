Coronavirus : 5 cas confirmés dans le Cher et un premier cas dans l'Indre

L'épidémie de coronavirus s'étend partout en France. Les deux départements berrichons sont désormais touchés. Un premier cas a été identifié dans l'Indre. Et on dénombre cinq cas de contamination dans le Cher.

6 personnes sont contaminées par le coronavirus en Berry, selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé publié dimanche 15 mars à 20 heures. On dénombre 5 cas dans le département du Cher et 1 cas dans l'Indre. "Ce sont des personnes qui sont, pour certaines, hospitalisées. Toutes vont bien. Mais on sait que ce virus peut avoir des conséquences importantes. Mais ce soir, ces personnes vont bien", précise Laurent Habert, directeur de l'ARS Centre-Val de Loire. Au total, dans la région, on compte 71 cas de contamination.

Dans le département du Cher, un premier cas avait été détecté jeudi 14 mars. Il s'agissait d'un parent d'élève de l'école Saint-Étienne de Bourges, père de trois enfants. Selon Laurent Habert, plusieurs cas de contamination dans le Cher sont des personnes qui ont été en contact avec cet homme. Mais il n'a pas apporté davantage de précisions. Des mesures de confinement pendant 14 jours avaient été appliqués pour les enfants et les adultes qui avaient été en contact direct avec ce premier malade berruyer.

Dans l'Indre, pour l'heure, on ne connaît pas l'identité du premier patient contaminé par le coronavirus.

Des mesures de précaution pas encore suffisamment respectées !

Sur l'antenne de France Bleu Berry, Laurent Habert a insisté sur l'importance fondamentale de respecter les consignes de sécurité. "Ma recommandation, c'est vraiment de changer nos comportements. On peut avoir l'impression que la Région n'est pas concernée. Mais ce serait une grave erreur que de croire ça", prévient le directeur de l'Agence régionale de santé en Centre-Val de Loire. "Individuellement, les conséquences du coronavirus peuvent être faibles. Mais vous pouvez être vecteur du virus auprès de personnes âgées ou fragiles", a-t-il ajouté.

Faire garder ses enfants par les grands-parents, ça n'est pas une bonne idée. Continuer de faire la bise même au sein de la famille, ça n'est pas une bonne idée

Ne pas se serrer la main, ne pas faire la bise, tousser dans son coude, se laver régulièrement les mains, limiter au strict nécessaire ses déplacements, éviter les rassemblements : ces consignes sont répétées depuis déjà plusieurs jours en France. Pourtant, elles ne sont pas encore assez respectées. "La façon de limiter la propagation et de diminuer les conséquences de ce coronavirus, c'est de respecter les consignes de distanciation sociale. C'est du civisme. Il faut respecter les règles pour soi-même et pour les autres", alerte Laurent Habert. "Il faut notamment protéger les personnes les plus âgées. Les mesures de mise sous cloche des EHPAD, ça peut être difficilement accepté par les familles mais c'est totalement nécessaire. Il faut se restreindre dans tous les champs de la vie sociale et en particulier pour les personnes âgées", explique le directeur de l'ARS Centre-Val de Loire.