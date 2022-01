Coronavirus : 50 000 créneaux de vaccination disponibles en janvier en Gironde

La vaccination, c'est encore et toujours le mot d'ordre des autorités sanitaires dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Et le système n'est pas du tout saturé en Gironde, assure l'Agence régionale de Santé, qui évoque 50 000 créneaux toujours disponibles en janvier dans le département.

Emmanuel Macron a jeté un pavé dans la mare dans l'interview accordée au Parisien-Aujourd'hui en France, ce mardi soir, disant vouloir "emmerder" les non-vaccinés "jusqu'au bout". La vaccination, c'est plus que jamais l'axe principal de la stratégie anti-COVID de l'exécutif. "Ça fait partie des priorités, souligne Benoît Elleboode, directeur général de l'Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, si tout le monde était vacciné, l'hôpital serait beaucoup moins en tension". À ce jour, le CHU Pellegrin à Bordeaux soigne 120 patients COVID dont 45 en réanimation, et la plupart sont des personnes non-vaccinées.

Il faut "absolument" se faire vacciner, martèle le directeur général de l'ARS, qui précise qu'en Nouvelle-Aquitaine : "nous avons les doses, nous avons les moyens de vacciner et pas du tout de saturation du système". En janvier, dans la Région, 160 000 créneaux de vaccination sont encore disponibles, dont 50 000 en Gironde, dans les centres de vaccination et grâce à la médecine de ville. Et il ne faudrait pas que tous ceux qui verront leur pass sanitaire expirer le 15 février souhaitent se faire vacciner au même moment, au dernier moment. "Il vaut mieux le faire progressivement et donc prendre des rendez vous dès maintenant", insiste Benoît Elleboode.