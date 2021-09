Coronavirus : 50 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en France, annonce Emmanuel Macron

Plus de 50 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 en France, a annoncé Emmanuel Macron ce vendredi 17 septembre.

Le seuil des 50 millions de primo-vaccinés contre le Covid-19 a été franchi en France, a annoncé Emmanuel Macron dans une vidéo publiée ce vendredi 17 septembre sur les réseaux sociaux. "Le vaccin sauve des vies, le virus tue, c'est simple", déclare le chef de l'Etat à la fin de cette vidéo qui reprend des images de toute la campagne de vaccination débutée fin décembre 2020.

L'objectif du gouvernement était de passer ce cap fin août mais la vaccination a ralenti ces dernières semaines.

Les trois quarts de la population vaccinée

Avec 50 millions de primo-vaccinés, soit 74 % de sa population, la France est l'un des pays les plus avancés du monde dans le domaine. Plus de 70 % des Français ont un schéma vaccinal complet.

Plus de 86 % des personnes éligibles - âgées de plus de 12 ans - sont primo-vaccinées. Plus 8 millions de Français éligibles à la vaccination n'ont pas encore reçu leur première dose.