Coronavirus : 50 personnes hospitalisées au CHR de Mercy, le personnel est "sous tension mais tient le coup"

L'épidémie de coronavirus provoque "un afflux de patients" dans les hôpitaux où certains services de réanimation "sont déjà débordés" et risquent de manquer de respirateurs artificiels, ont prévenu lundi des responsables hospitaliers qui recommandent un confinement. En Moselle, 60 cas ont été recensés, 1.378 dans le Grand Est, selon le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé, publié dimanche 15 mars.

Se confiner c'est arrêter la transmission du virus

"Cela nous amènerait peut-être moins de patients, si on reste chez soi, on ne va pas transmettre la maladie aux autres, donc si on ne transmet pas la maladie aux autres, on n'aura peut-être pas les grands-parents qui vont être malades, et qui risquent de finir à l'hôpital. Le confinement c'est déjà se dire qu'on ne se passe pas la maladie, se confiner c'est arrêter la transmission du virus", explique le docteur Céline Robert, infectiologue au CHR de Mercy.

La crainte d'un manque de respirateurs

"Nous sommes passés en quelques jours dans une phase développement exponentiel de cette maladie", indique de son côté, Marie-Odile Saillard, directrice du centre hospitalier régional de Metz : "A peine avons-nous organisé, structuré, mis en oeuvre une réponse, que 12 heures plus tard, 24 heures plus tard, elle est déjà saturée et on est en train de construire la réponse suivante". La Lorraine est voisine de l'Alsace où Mulhouse constitue un des principaux foyers épidémiques pour le coronavirus. "Au point où sont les choses en France aujourd'hui, on va manquer de respirateurs partout", redoute encore Marie-Odile Saillard. "Est-ce qu'on est suffisamment doté ? La réponse est non ! On l'était probablement dans une (phase de) croisière d'une prise en charge de nos patients, mais dans une crise comme celle-là on ne l'est pas suffisamment." Et au-delà du matériel, "on a un personnel sous tension qui tient le coup, mais il y a un épuisement qui s'accumule", a également prévenu Marie-Odile Saillard.

Le CHR lance un appel aux personnels de santé à la retraite

Pour venir aider le personnel du CHR, la direction demande, sur la base du volontariat, aux médecins, infirmiers, aide-soignants à la retraite, qui le souhaitent, de bien vouloir se signaler auprès de la direction des ressources humaines de l'hôpital, pour venir épauler, si cela est possible. Par ailleurs, la Préfecture de la Moselle a activé ce lundi 16 mars à 7h une cellule d'information du public pour faire face à l'épidémie de Coronavirus et après les mesures décidées ce week-end par le gouvernement. Cette cellule est joignable au 0 800 730 760.