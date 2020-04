Coronavirus : 500.000 masques commandés pour les habitants de la métropole de Rouen

Alors que le confinement contre le coronavirus dure depuis plus d'un mois, la métropole Rouen Normandie a commandé 500.000 masques de protection destinés aux habitants. Il s'agit de masques en tissu lavables dix fois. Comme le département de l'Eure il y a quelques jours, la métropole tente ici d'anticiper un déconfinement prévu pour le 11 mai ou pour plus tard. "Dans le souci de garantir au maximum la santé et la sécurité de tous, la Métropole a choisi de préparer cette période en réservant un masque pour chacun de ses habitants" explique la collectivité dans un communiqué publié ce vendredi 17 avril 2020.

Les masques, commandés auprès d'une entreprise d’Île-de-France, seront livrés entre le 7 et le 22 mai. Ce sont les 71 communes de la Métropole qui assureront la diffusion auprès des habitants.

Dans le même temps, un collectif rassemblant plusieurs élus de l'agglomération rouennaise lancent un appel aux habitants pour récolter des masques en tissu fabriqués selon les normes afnor.