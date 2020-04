Coronavirus : comment s'organise le dépistage dans les Ehpad du Haut-Rhin

Département le plus touché par le coronavirus, le Haut-Rhin dit vouloir "prendre de l’avance" et considère que la question du dépistage généralisé est prioritaire et urgente. La présidente du conseil départemental, Brigitte Klinkert, lance ce mardi 14 avril une grande campagne de tests sérologiques dans les EHPAD.

Résultats des tests transmis le lendemain

La première phase va se faire au rythme de 500 tests par jour dans dix établissements qui se sont portés volontaires. Plusieurs critères sont retenus : l'acceptation par la direction de l’établissement des modalités de réalisation technique du dépistage, une implantation géographique représentative. Les Ehpad présentent des profils différents au regard de l’impact de l’épidémie dans l’établissement.

Les résultats des tests seront transmis aux personnes concernées le lendemain des tests.

Tous les Ehpad pourront faire ces tests dans le Haut-Rhin

Les dix établissements pressentis pour la première phase représentent 1.000 résidents et près de 900 professionnels. Cette campagne est financée par le Conseil départemental qui assure sa prise en charge pour un montant total de 42.100 euros.

Tous les EHPAD qui le souhaitent pourront bénéficier de ces tests dans le Haut-Rhin. On en dénombre 74 pour 6.900 résidents.

Les dix EHPAD qui ont fait acte de candidature :