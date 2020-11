Coronavirus : 501 décès à l'hôpital et moins de 4.500 nouveaux cas en une journée en France

2.144.660 cas de coronavirus ont été détectés en France depuis le début de l'épidémie, soit 4.452 de plus en une journée, selon les données avancées ce lundi soir par Santé Publique France. Le nombre de nouvelles contaminations est en forte baisse, on en dénombrait plus de 13.000 dimanche. C'est la première fois que ce chiffre repasse sous la barre des 5.000 cas quotidiens depuis le 28 septembre. Mais attention, il y a peu de remontées des laboratoires le dimanche.

Le taux de positivité des tests poursuit lui aussi sa baisse, passant à 13,3% ce lundi contre 14% dimanche.

Toujours moins de patients en réanimation

31.449 patients sont actuellement hospitalisés pour une infection au coronavirus, soit 73 malades en moins à l'hôpital. 4.438 d'entre eux sont placés en réanimation (-53 malades en 24 heures). Cela fait plusieurs jours déjà que ces services voient le nombre de malades diminuer.

Depuis le mois de mars, 49.232 personnes atteintes de la Covid-19 sont mortes en France, dont 33.945 à l'hôpital. Cela représente 501 nouveaux décès en une journée, un chiffre en hausse par rapport à dimanche (215).