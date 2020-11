Selon les chiffres de Santé Publique France publiés ce lundi soir, 506 décès supplémentaires ont été enregistrés à l'hôpital ces dernières 24 heures. On dénombre moins de 10.000 nouveaux cas en une journée, chiffre le plus bas depuis un mois. Olivier Véran exhorte les Français à la prudence.

Coronavirus : 506 décès à l'hôpital et moins de 10.000 nouveaux cas en 24 heures en France

La barre des deux millions de cas de coronavirus en France, depuis le début de l'épidémie, n'a toujours pas été franchie. Selon les chiffres de Santé Publique France ce lundi soir, 1.991.233 cas ont été enregistrés à ce jour, soit 9.406 nouvelles contaminations en une journée. Même si les chiffres du début de semaine sont traditionnellement bas en raison de la fermeture des laboratoires, il s'agit tout de même de la progression la plus faible depuis me 12 octobre. Dimanche, plus de 27.000 nouveaux cas avaient été détectés.

45.054 malades du Covid-19 sont morts en France depuis le mois de mars, ce qui représente 506 nouveaux décès ces dernières 24 heures à l'hôpital. C'est le deuxième bilan quotidien le plus lourd de la deuxième vague.

Près de 33.500 patients actuellement hospitalisés, un record

Santé publique France fait état ce lundi de 16.784 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours, une tendance à la baisse depuis le 9 novembre. Mais 33.497 patients sont actuellement hospitalisés pour une infection au Covid-19 (+ 416 en une journée), soit un record, première vague comprise. Lors du pic épidémique du printemps, on comptait un maximum de 32.292 hospitalisations mi-avril.

Dans le même temps, 2.643 malades ont été admis en réanimation en une semaine, cet indicateur dépassait encore les 3.000 en début de semaine dernière. 4.919 patients sont actuellement dans ces services. En prenant en compte les entrées et les sorties, cela représente 23 lits occupés en plus ces dernières 24 heures.

"Il est trop tôt pour crier victoire"

L'épidémie de Covid-19 semble régresser en France, mais "il est trop tôt pour crier victoire", a prévenu ce lundi le gouvernement. "Nous sommes en train de reprendre progressivement le contrôle mais pour autant il y a encore beaucoup de nouveaux malades", a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, en déplacement à Lyon.

"Il y a désormais moins de nouveaux malades par jour, le taux de positivité des tests s'est réduit, les indicateurs d'incidence vont vers le mieux. Cette décroissance, nous l'observons en France et dans un certain nombre de pays qui nous entourent et qui ont eux aussi mis des mesures de confinement en place", a expliqué le ministre.

J'avais parlé de frémissement il y a quelques jours. Là, j'ai parlé du fait que nous sommes dans une phase de reprise de contrôle mais tant que l'épidémie est à ce niveau-là, elle peut repartir. Donc il ne faut pas s'arrêter. - Olivier Véran

Mais Olivier Véran demande aux Français de "ne pas relâcher (leurs) efforts". "Au contraire, a-t-il exhorté, c'est un appel qui consiste à dire : 'votre action commence à payer, elle est déterminante mais ces mesures sont nécessaires sur la durée' (...). Il faut poursuivre nos efforts".

Vigilance "dans les 15 jours qui viennent"

"On a quelques indicateurs qui sont plutôt favorables", a reconnu ce lundi sur franceinfo Franck Chauvin, professeur de santé publique à l’université Jean-Monnet de Saint-Etienne. Le président du Haut Conseil de santé publique a noté "une baisse des contaminations avec une cassure des courbes. Les courbes étaient très inquiétantes dans toutes les tranches d'âge".

Membre également du conseil scientifique, il constate, "depuis une semaine, un tassement de ces courbes, voire même une cassure". Mais il se montre prudent : "Le temps que ça se traduise opérationnellement dans la surcharge des hôpitaux, la surcharge des urgences, ce n'est pas tout à fait pour tout de suite."

Franck Chauvin estime qu'"il faut être extrêmement vigilant dans les 15 jours qui viennent".