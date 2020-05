Coronavirus : 55 personnes testées positives au Covid-19 depuis le 11 mai en Saône-et-Loire

les tests de dépistage permettent de savoir si on est infecté par le Covid-19

55 personnes ont été identifiées comme étant positives au Covid-19 depuis le 11 mai, en Saône-et-Loire, sur les 3423 tests de dépistage effectués en laboratoire, dans le cadre de la nouvelle stratégie de dépistage nationale « Protéger, tester, isoler ». Selon l’Agence régionale de santé, la recherche des cas contacts a permis, quant à elle, d’identifier 149 personnes potentiellement porteuses du virus, et qui ont le devoir désormais de s’isoler des autres afin de prévenir la propagation du virus.

Le bilan dans le département depuis le début de l'épidémie

Le 21 mai, selon l’agence régionale de santé, 169 personnes étaient toujours hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire pour le Covid-19. Neuf patients sont pris en charge en réanimation. 106 personnes ont pu être placées en soins de suite et de réadaptation. Depuis le début de l’épidémie, 564 personnes sont retournées à domicile après leur hospitalisation pour le Covid-19 et 191 personnes sont décédées en Saône-et-Loire en milieu hospitalier des suites du Covid-19.

Ne pas relâcher la vigilance

Il est de la responsabilité de chacun de surveiller l’apparition de signes qui font penser au Covid-19 et de prendre contact, dès le début des symptômes, avec son médecin traitant. Cette vigilance de chacun, associée au respect absolu des mesures barrière, est un acte solidaire pour limiter la transmission du virus.