Coronavirus : 551 nouveaux décès à l'hôpital, "le pic de l'épidémie est devant nous" prévient Jérôme Salomon

"Le pic de l'épidémie est devant nous, la deuxième vague progresse" : ce sont les mots de Jérôme Salomon ce lundi soir. Le directeur général de la Santé a appelé les Français à respecter le confinement en cours et les gestes barrières.

La France est le "quatrième pays du monde en nombre de cas", avec 1.870.479 contaminations au coronavirus dans le pays depuis le début de l'épidémie. Soit plus de 20.000 nouveaux cas en une journée. Jérôme Salomon a rappelé que "toutes les régions métropolitaines" étaient touchées.

Depuis le début de l'épidémie, 40.987 décès dus au coronavirus ont été enregistrés en France, soit 551 de plus en une journée à l'hôpital. Il s'agit d'un chiffre record pour la deuxième vague. Le record de décès comptabilisés en 24 heures à l'hôpital lors de la première vague de l'épidémie avait été franchi le 6 avril, avec 613 décès.

31.125 patients sont actuellement hospitalisés en France, cela représente 822 lits occupés en plus depuis dimanche. Parmi ces malades, 4.690 sont en réanimation, soit 163 de plus en une journée.

Jérôme Salomon a souligné que "les métropoles qui ont bénéficié de mesures de freinage précoces, particulier du couvre-feu, commencent à observer une progression plus lente de l'épidémie". Et le directeur général de la Santé se montre optimiste pour l'avenir : "Nos efforts ont toujours été récompensés", revenant sur le premier confinement, les tests massifs en Mayenne, ou encore le couvre-feu en Guyane.

Jérôme Salomon a rappelé que "pour savoir que l'on a atteint un pic, il faut observer une baisse stable, consolidée sur une période importante, où l'on voit que le nombre de nouveaux cas baissent, à partir de ce moment là, on pourra prédire le prochain pic à l'hôpital, en réanimation".

Le directeur général de la Santé a fait état de 83 évacuations sanitaires déjà réalisées. "200 supplémentaires" auront lieu dans les deux prochaines semaines.

Il a rappelé que les contaminations avaient souvent lieu "lors des repas, dans des lieux clos, dans des moments de convivialité et au sein des foyers". Jérôme Salomon a ainsi répété les mesures à respecter : six personnes maximum à table, une aération des locaux, les gestes barrières ou encore le port du masque, même à domicile, si l'on est avec une personne fragile.

Plus nous serons mobilisés (...) plus nous respecterons le confinement, plus vite nous pourrons alléger les contraintes qui pèsent sur nous tous. - Jérôme Salomon