Coronavirus : 56 cas confirmés en Pays de la Loire

Le nombre de personnes contaminées au coronavirus continue de progresser, mais il n'y a pas de "circulation intense du virus" en Pays de la Loire, indique l'Agence régionale de santé. Ce vendredi, 56 cas de coronavirus ont été confirmés. C'est en Loire-Atlantique que les cas sont plus nombreux, avec 22 personnes contaminées. Dans le Maine-et-Loire, 13 personnes sont contaminées, 11 en Sarthe, six en Vendée et quatre en Mayenne.

"Tous les hôpitaux publics sont mis en alerte, a indiqué ce vendredi le directeur général de l'ARS des Pays de la Loire. J’ai demandé à ce que toutes les opérations chirurgicales non vitales soient reportées. L'objectif est d'avoir plus de lits disponibles."