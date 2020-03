Coronavirus : 6.000 masques de protection arrivent dans le Territoire de Belfort

Des masques pour les aides à domicile du Territoire de Belfort. Dans un communiqué, le Département annonce ce vendredi avoir pu obtenir 6.000 masques de protection, en provenance du Centre hospitalier d'Avallon, dans l'Yonne. Deux agents du département se sont rendus sur place cette semaine pour récupérer le stock.

Masques en cours de distribution

"Les 6.000 masques ont été remis jeudi à l'association Domicile 90 qui, en concertation avec les autres services d'aide à domicile, va effectuer la répartition selon des règles bien précises : nombre d'agents, d'usagers, degré de dépendance et de risque", précise le Département.

3.000 premiers masques ont déjà été distribués cette semaine, 3.000 autres masques seront distribués à partir de la semaine prochaine, aux 13 structures suivantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du Nord Franche Comté :

Apasad soins +

Association Colchique

1Indispensable

Âge d'or Belfort

Jules Joachim

Domicile 90

Arc en Ciel

Azaé Belfort

CCAS Belfort

Anoa

ASA

Bulle d'oxygène

MFE.

Dons de masques aux départements voisins

Au total, c'est en réalité un stock de 15.000 masques de protection qui a pu être récupéré. Les 9.000 masques restants ont été donnés "par solidarité", aux trois autres départements de Franche-Comté : le Doubs, le Jura et la Haute-Saône (3.000 masques chacun).

"Ces masques vont permettre aux services d'aide à domicile du Territoire de Belfort de poursuivre les prises en charge au domicile des personnes âgées et handicapées les plus dépendantes et pour les actes essentiels".

Il y a une semaine, le vendredi 13 mars, Florian Bouquet, le Président du Département avait lancé sur France Bleu Belfort Montbéliard un appel aux autorités sanitaires, leur demandant de fournir "en urgence" des masques de protection à tous les personnels en contact avec les populations les plus fragiles : travailleurs sociaux, aides à domicile ou assistantes de vie qui se rendent au domicile des personnes âgées.