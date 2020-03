Coronavirus : 6 décès dans les Pyrénées-Atlantiques, 10 malades du Grand-Est accueillis

L'ARS dénombre ce vendredi 27 mars 6 décès dans les Pyrénées-Atlantiques depuis le début de l'épidémie et 39 personnes actuellement hospitalisées.Les hôpitaux de Bayonne (6) et Pau (4) accueilleront, dimanche 29 mars, des malades du Covid-19 en provenance des établissements surchargés du Grand-Est.

Les hôpitaux de Pau et Bayonne vont accueillir des malades du Covid-19 en provenance du Grand-Est

Si les chiffres données par l'Agence Régionale de Santé ne prennent en compte que les cas testés positifs au Covid-19, et restent donc loin du nombre réel de malades (les personnes diagnostiquées par les médecins généralistes et non hospitalisées ne sont pas systématiquement testées), la progression du coronavirus dans les Pyrénées-Atlantiques reste lente.

Seulement 72 cas dénombrés dans le départements, soit 31 de plus en 5 jours (les derniers chiffres locaux communiqués par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine remontent au dimanche 22 mars). Six malades sont décédés depuis le début de l'épidémie au Pays Basque et en Béarn, 39 sont actuellement hospitalisés dont 9 se trouvent en réanimation. Dix-huit personnes ont pu sortir guéries de l'hôpital.

Dix malades du Grand-Est accueillis à Pau et Bayonne

Les services des centres hospitaliers des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas pour l'heure saturés. Ils pourront donc accueillir des malades en provenance de la région Grand-Est où les établissements de santé sont débordés. Dix malades arriveront dimanche 29 mars grâce à un TGV médicalisé. Six seront hospitalisés à Bayonne et quatre à Pau.

Globalement, en Nouvelle-Aquitaine, l'épidémie continue de progresser, en particulier en Gironde, mais la région reste bien moins touchée que la majeure partie du pays.