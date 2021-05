Coronavirus : 60% des patients hospitalisés présentent au moins un symptôme six mois après selon une étude

60% des patients hospitalisés à cause du Covid-19 "sont toujours affectés par au moins un symptôme six mois après infection", le plus souvent de la fatigue, des douleurs ou du mal à respirer, montre une étude française publiée ce lundi 10 mai.

Fatigue, difficultés pour respirer, douleurs musculaires... Six mois après une infection au Covid-19, certains symptômes persistent chez de nombreux malades. Les témoignages se multiplient et plusieurs études ont été menées ces derniers mois sur ces "covid longs".

Les travaux d'une équipe de chercheurs de l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) ont été publiés ce lundi 10 mai dans la revue Clinical Microbiology and Infection (article en anglais). Les scientifiques français indiquent que 60% des patients hospitalisés à cause du Covid-19 "sont toujours affectés par au moins un symptôme six mois après infection", le plus souvent de la fatigue, des douleurs ou du mal à respirer. Un quart d'entre eux présentent "trois symptômes ou plus" et 2% ont même "dû être hospitalisés à nouveau", concluent ces travaux menés sur 1.137 patients suivis après leur hospitalisation.

Si les hommes sont plus à risque de faire des formes graves, les femmes semblent plus à risque de souffrir de symptômes persistants dans la durée.

"Une sensation importante de fatigue, des gênes respiratoires et des douleurs musculaires et articulaires comptaient parmi les manifestations cliniques persistantes les plus fréquemment rapportées" lors des visites de suivi à trois et six mois après l'hospitalisation pour Covid-19.

Les chercheurs ont observé "une corrélation entre la sévérité initiale de la maladie et la persistance à long terme de symptômes". En effet, la persistance d'au moins trois symptômes six mois après l'infection "est plus fréquente chez les personnes dont la maladie Covid-19 a nécessité un séjour en réanimation par rapport à ceux qui ont été hospitalisés dans un service de médecine, et chez les patients les plus symptomatiques le jour de l'admission à l'hôpital". Ils montrent aussi que "si les hommes sont plus à risque de faire des formes graves, les femmes semblent plus à risque de souffrir de symptômes persistants dans la durée".

Difficultés à reprendre le travail

L'étude souligne enfin que ces formes de Covid long ont parfois aussi des conséquences plus larges, au niveau économique et social. Ainsi, parmi les patients qui rapportent des symptômes à six mois et qui exerçaient une activité professionnelle lorsqu'ils ont été infectés, un tiers n'est pas retourné travailler.

D'après les estimations qui ressortent de différentes études, les symptômes persistants après une infection par le Sars-CoV-2 touchent un malade avec des symptômes, hospitalisé ou non, sur dix.