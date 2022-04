Coronavirus : 60 hospitalisations de plus en une semaine dans le Gard

Les chiffres ne trompent pas, vous le constatez certainement dans votre entourage avec des cas dans tous les cercles, familiaux et professionnels : l'épidémie de covid-19 sévit toujours très fort. Dans le Gard, l'ARS Occitanie indique d'ailleurs que 274 personnes sont hospitalisées ce vendredi en raison de l'épidémie, c'est soixante de plus qu'il y a tout juste une semaine. 15 sont en service de réanimation. En Lozère, 26 patients sont hospitalisés, 1 en service de réanimation.

Le virus circule toujours à un niveau très élevé en Occitanie (avec en moyenne plus de 10 900 nouveaux cas signalés par jour). "Mais le taux d’incidence tend à se stabiliser ces derniers jours", précise malgré tout l'Agence Régionale de Santé. "Il diminue même dans certains départements de la région. L’évolution est inverse en secteur hospitalier, avec une nouvelle progression du nombre de personnes prises en charge pour des complications liées à un cas covid grave". A ce jour, plus de 2000 personnes sont à nouveau hospitalisées dans notre région.

Les personnes âgées de 60 à 79 ans peuvent désormais bénéficier d’une 2ème dose de rappel de vaccination, dès 6 mois après leur 1 ère injection de rappel ou une infection Covid. Depuis fin janvier, cette protection supplémentaire concernait déjà les personnes sévèrement immunodéprimées. A compter du 14 mars dernier, ce rappel a également été proposé aux personnes âgées de 80 ans et plus, et aux résidents des Ehpad et des unités de soins de longue durée (USLD). A ce jour, près de 28 000 personnes ont déjà bénéficié de ce second rappel vaccinal en Occitanie.