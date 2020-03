Coronavirus : 603 cas confirmés depuis le début de l'épidémie en Bretagne

La Bretagne enregistrait ce mercredi 25 mars (à 17h30) 603 cas de personnes contaminées par le coronavirus par diagnostic biologique depuis le début de l'épidémie le 28 février (+ 77 par rapport à la veille). Selon les chiffres de l'Agence régionale de santé et la préfecture de Bretagne, 206 d'entre elles vivent dans le Morbihan, 143 dans le Finistère, 135 en Ille-et-Vilaine et 47 dans les Côtes d'Armor. A ces chiffres se rajoutent 24 personnes ne résidant pas en Bretagne et 48 personnes qui font l'objet de prélèvements biologiques dans les centres hospitaliers de Lorient, Morlaix, Pontivy, Saint-Malo, Rennes, Brest ou Quimper et dont les départements de résidence ne sont pas encore connus.

28 décès à déplorer

Dans les différents hôpitaux bretons, 103 patients sont en hospitalisation conventionnelle, 38 en service de réanimation, 12 en soins de suite et réadaptation et 99 sont de retour chez eux. En revanche 28 malades sont décédés du Covid-19.

Appel solidaire aux acteurs économiques bretons

Ce mercredi 25 mars, la région Bretagne, en concertation avec la préfète de Bretagne et le directeur général de l'Agence régional de santé, a lancé une plateforme numérique pour recenser les offres de service des entreprises en matière de stocks d'équipements de protection individuelle, de composants ou de matériaux utiles aux acteurs de santé. Des infos sont à retrouver sur www.entreprisesunies-covid19.bzh