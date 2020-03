Coronavirus : 61 cas avérés en Pays de Savoie

Il y a désormais 61 cas de coronavirus (Covid-19) en Pays de Savoie selon le dernier décompte de l'Agence Régionale de Santé. C'est dix cas de plus que ce vendredi 6 mars. Une augmentation seulement en Haute-Savoie. La Savoie reste elle à 3 cas avérés. La très grande majorité reste encore liée au cluster de la Balme-de-Sillingy.

58 personnes touchées en Haute-Savoie

Parmi les personnes infectées en Haute-Savoie, "plus d'une quarantaine sont liées au cluster de la Balme-de-Sillingy" détaille à nouveau l'ARS. Les autres sont des cas isolés. Le bilan compte actuellement 58 personnes. Elles sont principalement prises en charge par les centres hospitaliers d’Annecy et de Chambéry. Trois d’entre elles, sont hospitalisées dans les unités de réanimation, soit une de plus que vendredi. Pour rappel, les six personnes des Contamines-Montjoie, atteintes du COVID-19, sont aujourd'hui complètement guéries.

Aucun nouveau cas en Savoie

En Savoie, le bilan reste à trois personnes touchée. Il s'agit d'individus qui n'ont aucun lien entre eux et qui sont hospitalisés à Chambéry. Une est en réanimation. Le dernier cas a été recensé à Saint-Jean-de-Maurienne et l'origine de sa contamination n'a pas encore été découverte.