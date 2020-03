Coronavirus : 613 cas confirmés en France, stade 2 "renforcé" dans l'Oise et le Haut-Rhin

613 cas de coronavirus étaient confirmés en France vendredi à 15h, soit 190 de plus que la veille a annoncé Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé vendredi soir. La France est maintenue en "stade 2" mais les mesures sont renforcées dans l'Oise et le Haut-Rhin.

Le gouvernement a annoncé la fermeture à partir de lundi des crèches et établissements scolaires dans l'Oise et le Haut-Rhin où le coronavirus "circule avec beaucoup d'intensité"

613 personnes étaient atteintes du coronavirus vendredi en France, soit 190 de plus que la veille. Neuf personnes sont mortes depuis janvier et 39 personnes se trouvent dans un état grave, en réanimation. Les 13 régions de la métropole ainsi que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont touchées. La France est maintenue en "stade 2" mais les mesures sont renforcées dans l'Oise et le Haut-Rhin.

Établissements scolaires fermés pour 15 jours dans l'Oise et le Haut-Rhin

Dans l'Oise et le Haut-Rhin, certains établissements scolaires seront fermés dès lundi pour deux semaines. Retrouvez le détail des établissements concernés sur le site de la préfecture de l'Oise et sur celui de la préfecture du Haut-Rhin.

Dans ce dernier département où le nombre de cas a été multiplié par 8 en 48h, une série de mesures exceptionnelles a été prise pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le ministre de la Santé a également annoncé le déclenchement du plan blanc dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de France et du plan bleu dans tous les Ehpad.

Les pharmacies vont pouvoir fabriquer du gel hydroalcoolique

Les pharmaciens vont pouvoir produire eux-mêmes du gel hydroalcoolique afin de répondre à la demande importante, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Olivier Véran. "Les représentants du secteur nous disent être capables de produire jusqu'à 2 millions de doses par jour", a-t-il poursuivi. Selon lui, cette autorisation s'accompagnera "d'un contrôle des prix".

De premiers cas à l'Assemblée

Testé positif au coronavirus, Jean-Luc Reitzer, député (LR) du Haut-Rhin, est toujours hospitalisé en réanimation. Selon l'Assemblée nationale, un salarié de la buvette des députés a également été infecté. Il est désormais confiné à domicile. Un autre salarié, qui travaille au restaurant des députés, est suspecté d'avoir attrapé le virus et hospitalisé. "Quatre autres personnes ont effectué un signalement et sont actuellement prises en charge par les services de santé en vue d’un dépistage", a indiqué le Palais Bourbon vendredi annonçant le début d'une "enquête épidémiologique".

L'essentiel