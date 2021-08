Coronavirus : 62% des adolescents sarthois ont reçu au moins une dose de vaccin

"Pour profiter d'une rentrée plus sereine dans les collèges et les lycées", l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire invite les adolescents à partir de 12 ans à profiter des dernières semaines de vacances pour se faire vacciner contre le coronavirus, sur la base du volontariat. Dans un communiqué ce jeudi 19 août, l'ARS précise que 62% des 12-17 ans de la Sarthe ont reçu au moins une dose de vaccin. Ils sont 22 % à être totalement vaccinés.

A l'échelle régionale, 63,5% des 294 183 adolescents entre 12 et 17 ans ont reçu une première injection et 28% présentent une vaccination complète.

Des créneaux de rendez-vous dédiés

Des créneaux spécifiques sont ouverts pour les 12-17 ans dans plusieurs centres de vaccination de la Sarthe. C'est le cas notamment à La Suze, Sillé le Guillaume ou encore Coulaines, où 500 créneaux ont été ouverts lundi dernier pour cette deuxième quinzaine d'août.

Pour rappel, les 12-15 ans doivent venir avec l'autorisation d'un des parents ou d'un tuteur légal, et être accompagnés d'un adulte. Les jeunes de 16 et 17 ans n'ont pas besoin d'autorisation parentale, et peuvent venir seuls.

Après la première injection, la seconde est programmable dans un délai de 21 à 49 jours.