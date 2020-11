Coronavirus : 63 résidents de l'Ehpad sétois des Pergolines déclarés positifs à la Covid-19

63 résidents de l'Ehpad des Pergolines ont été testés positifs à la Covid-19. L'établissement, qui compte 195 lits, est situé à Sète. Pour ce second confinement, les visites dans les Ehpad sont autorisés. L'équipe encadrante a également été touchée. Sur les 220 agents testés, 24 ont été déclarés positifs.

En fonction des pathologies, porter un masque et respecter les distances sont impossibles - Les Hôpitaux du Bassin de Thau, gestionnaire de l'Ehpad des Pergolines.

Quatre malades sont décédés. Une majorité d'entre eux ont développé une forme mineure des symptômes (fatigue et fièvre). Une minorité, touchée par des formes plus graves, a été hospitalisée. Huit personnes ont été guéries de la maladie. "Pour ce second confinement, il nous a été demandé de maintenir des visites encadrées et de ne pas confiner les résidents, explique les Hôpitaux du Bassin de Thau. Ils peuvent donc se déplacer dans les parties communes."

Suite à ces cas positifs, les Hôpitaux du Bassin de Thau ont pris des mesures. Des équipes ont été désignées pour la prise en charge et l'accompagnement des résidents positifs. L'établissement a recruté des soignants. L'astreinte infirmière a été transformée en présence effective la nuit. Les week-end, la présence médicale et l'astreinte ont doublé. Les équipes d'entretien des locaux ont également été renforcées.

Lors de la première vague, aucun résident de l'Ehpad des Pergolines n'avait été contaminé par le coronavirus. Les visites étaient interdites et les seniors étaient confinés dans leur chambre.

