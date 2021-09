Coronavirus : 69 fermetures de classe dans les écoles des Alpes-Maritimes depuis la rentrée

Au premier cas positif, c'est fermeture de classe pour une semaine. Le nouveau protocole en vigueur depuis la rentrée a ainsi entraîné la fermeture de 69 classes de primaire dans les Alpes-Maritimes. Un chiffre qui peut sembler élevé mais il faut rappeler qu'on compte dans le département plus de 500 écoles pour un peu plus de 2.500 classes.

Les fermetures devraient s'accélérer dans les jours à venir

Cela dit le ministre de l'Éducation nationale le reconnaît : il faut s'attendre à une augmentation du nombre de cas dans les jours à venir. On y verra plus clair après trois semaines de classe, le temps que le virus circule.

Même avis du côte du syndicat d'enseignants Snuipp dans les Alpes-Maritimes. Son secrétaire départemental, Gilles Jean, regrette d'ailleurs qu'on ne teste pas encore les enfants à l'école. Jean-Michel Blanquer a promis 600.000 tests chaque semaine en France, pour le moment il n'y en a aucun. "Les brassages vont se faire, les cas devraient se multiplier. Si on veut tracer ce virus et le traquer dans les écoles, il faudrait démarrer" estime Gilles Jean.