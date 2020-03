On compte désormais 20 morts en Région Centre depuis l'apparition de l'épidémie de Coronavirus. On compte 645 cas selon l'Agence Régionale de Santé.

Coronavirus : 7 décès de plus et 645 cas enregistrés ce jeudi 26 mars en Région Centre

Selon le bilan quotidien communiqué ce jeudi 26 mars par l'Agence Régionale de Santé, l'épidémie de coronavirus a fait 7 nouveaux décès en région Centre-Val de Loire. Le département du Cher enregistre son premier décès. L'Eure-et-Loire compte 4 décès supplémentaires et le Loiret, 2 décès. On compte dans notre région, 645 personnes contaminées par le Covid-19 (soit une hausse de 84 cas) et 20 personnes décédées au total depuis le début de l'épidémie. Par ailleurs, 67 personnes sont en réanimation dans la région. C'est 9 de plus en une journée.

Le bilan officiel détaillé transmis par l'ARS au 26 mars