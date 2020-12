Coronavirus : 7 patients de Trévenans transférés vers d'autres hôpitaux

La tension reste toujours forte à Trévenans. L'hôpital Nord Franche-Comté a même connu en fin de semaine dernière un rebond du nombre de personnes hospitalisées. Vendredi dernier, 144 personnes étaient prises en charge pour des formes graves de Covid-19 (120 dans des unités Covid et 24 en réanimation).

Conséquence de ce rebond : jeudi soir et vendredi, sept patients Covid ont dû être transférés vers les hôpitaux de Besançon et Lure, pour soulager le site de Trévenans. Deux transferts ont eu lieu jeudi soir vers Besançon et cinq transferts vendredi (trois vers Lure et deux vers Besançon). Preuve que la situation reste tendue.

"En phase de confinement les indicateurs avaient diminué, mais là depuis quelques jours on voit que ça augmente à nouveau, donc on appelle vraiment tout le monde à prendre les mesures nécessaires pour limiter au maximum la contamination du virus entre les personnes", insiste Agnès Hochart, déléguée territoriale de l'ARS pour le Nord Franche-Comté.

Ce lundi soir à 17h la situation restait similaire, avec 144 patients pris en charge : 124 dans des unités Covid et 20 en réanimation.

Bourgogne Franche-Comté, région la plus touchée de France

Les chiffres ne sont pas mieux au niveau régional : en fin de semaine dernière, la Bourgogne Franche-Comté restait la région la plus touchée de France par le Covid avec un taux d'incidence à 157 (c'est-à-dire 157 malades pour 100.000 habitants), soit plus de 3 fois le seuil d'alerte (qui est à 50 pour 100.000).

Dans le détail, vendredi dernier, le taux d'incidence était de 182 pour le Doubs, 136 pour la Haute-Saône et 93 pour le Territoire de Belfort. De nombreux cas de Covid restent signalés dans le Haut-Doubs près de la frontière avec la Suisse.

L'ARS, l'Agence régionale de santé rappelle qu'il est important de se faire dépister au moindre doute : les tests PCR sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie et actuellement les délais d'attente ne sont pas trop longs, les résultats sont rendus dans les 24H dans les laboratoires d'analyses du Nord Franche Comté.