Coronavirus : 75 députés de la majorité appellent à se faire vacciner "massivement" contre la grippe

Julien Borowczyk, député LREM de la Loire, et 74 autres députés de la majorité signent ce dimanche une tribune pour appeler la population à se faire vacciner contre la grippe en 2020, alors que l'épidémie de Covid-19 perdure en France. "Le prochain combat se jouera sur le terrain du risque d'épidémie croisée. Evitons cet affrontement en nous faisant vacciner massivement contre la grippe", peut-on lire dans les pages du Journal du Dimanche.

Le député de la Loire, lui-même médecin, détaille les conséquences que pourrait avoir une cohabitation épidémique : des complications chez les personnes fragiles, un afflux massif de malades dans les hôpitaux. Sur France Info, Julien Borowczyk estime qu'il risque d'y avoir "un retard de diagnostic", car il sera difficile pour les soignants de faire "le distingo entre le coronavirus et la grippe puisque les signes avant-coureurs sont à peu près les mêmes".

Un appel aux mutuelles

Le texte souligne qu'Olivier Véran a commandé un stock de 13 millions de doses de vaccin anti-grippal, "soit bien plus que les années précédentes". La tribune appelle les mutuelles à rembourser cette vaccination pour tous les Français. Aujourd'hui, le vaccin est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale pour les personnes à risques et les plus de 65 ans.

En 2019, sur les 12 millions de personnes considérées prioritaires, une sur deux était vaccinée contre la grippe. Selon Santé Publique France, l'hiver 2018-2019, l’épidémie de grippe, qui a duré 8 semaines a conduit à :

1.8 million de consultations en médecine de ville

plus de 65 600 passages aux urgences

plus de 10 700 hospitalisations pour syndrome grippal

plus de 1 890 cas de grippe grave admis en réanimation