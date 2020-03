Coronavirus : 78 nouveaux décès et 1.657 cas supplémentaires en France en 24 heures

Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon fait état de 450 morts en France, et 12.612 cas de contamination confirmés depuis le début de l'épidémie de Coronavirus, ce vendredi soir. C'est 78 nouveaux décès et 1.657 cas supplémentaires en 24 heures.

Il y a également 5.226 personnes actuellement hospitalisées en France, dont 1.297 en réanimation. Par ailleurs, le directeur général de la Santé a rappelé que 1.587 personnes étaient sorties de l'hôpital guéries. Toute les régions sont touchées, et les deux les plus marquées par le Coronavirus sont l'Île-de-France et le Grand Est.

Prolongation du confinement "possible"

L'épidémie s'aggrave rapidement en France, a ajouté Jérôme Salomon qui réclame une application stricte des mesures barrières et de distanciation sociale. Que les personnes qui sortent de chez elles "soient extrêmement attentives au lavage des mains et au respect de la distance d'un mètre entre chaque personne", a-t-il martelé. "On peut continuer à se contaminer aujourd'hui, si on ne respecte pas les gestes barrières et la distanciation sociale."

La prolongation du confinement est possible, et dépend de l'évolution du virus et du respect du confinement. "Nous sommes vendredi soir, ne partez pas en weekend. Restez chez vous." Le gouvernement a par ailleurs décidé d'appliquer un remboursement à 100% pour tous les actes de télémédecine.

Situation en Europe

Ce vendredi, la Chine n'a pas signalé de nouveaux cas. L'Europe est l'épicentre de la pandémie. L'Italie est le deuxième pays le plus touché en nombre de cas, avec 41.000 personne touchées, et a dépassé la Chine en terme de décès, avec plus de 4.000 morts. 627 personnes sont mortes dans le pays en 24 heures, un nouveau record. L'Espagne et l'Iran comptent chacun plus de 20.000 cas.